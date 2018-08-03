Общество

После ЧМ-2018 в Волгограде не каждая электричка доедет до аэропорта

Общество 03.08.2018 14:37
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03.08.2018 14:37


Расписание электричек до Волгоградского аэропорта будет скорректировано с начала будущей недели. В связи с проведением работ по реконструкции ст. Гумрак в Волгоградском регионе Приволжской магистрали с 6 августа по 1 ноября 2018 года частично изменяется расписание движения некоторых пригодных электропоездов, курсирующих по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, также сокращается маршрут электропоездов № 6742 и № 6722. Они будут следовать до ст. Волгоград-1 (ранее до о.п. Аэропорт). Отправление со ст. Шпалопропитка в 9:03 и в 10:20 соответственно. Кроме того, на данный период времени не будут в ходу электропоезда, курсирующие по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка (№ 6730/6729,  № 6724/6723 и № 6744/6743), а также № 6728/6727 Шпалопропитка – Аэропорт.  
Напомним, ветка для движения электропоездов от станции Волгоград-1 до Гумрака была открыта перед ЧМ-2018. В  основном электрички перевозили болельщиков, которые прибывали в аэропорт. Однако после ЧМ-2018 наполняемость вагонов была уже не такой высокой. 

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