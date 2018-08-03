В Волгоградской области во втором квартале сократили больше тысячи человек





В Волгоградской области во втором квартале этого года количество принятых сотрудников оказалось меньше тех, кто выбыл из организаций по различным причинам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, на работу устроились 31169 человек, а уволились 34568 человек. По собственному желанию ушли с работы 24960 человек, в связи с сокращением – 1168 человек, по соглашению сторон – 3039 человек. При этом численность требуемых работников на вакантные места на конец второго квартала составила 13290 человек. В Волгоградстате также отметили, что во втором квартале 2018 года более 50 тысяч человек трудились неполное время. Так, 40505 сотрудников были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы, еще 1553 человека работали неполное время по инициативе работодателя и еще 10851 человек – по соглашению с работодателем.



