Аналитика

Слезы за урожай: Волгоградские крестьяне стараются победить экстремальное лето

Аналитика 05.08.2018 15:25
2659 0
05.08.2018 15:25


Погода сошла с ума. Эти слова повторяют сегодня не только жители Волгограда,  но и сельские хлеборобы, которые  пережили два месяца жары и засухи, а потом проливные дожди.  Погибли поля пшеницы, ячменя, горчицы, других культур. Только в Иловлинском районе Волгоградской области соберут зерна наполовину меньше, чем в прошлом году: около 70 тысяч тонн. 
О жизни аграриев  – их надеждах, любви к земле и вкусе хлеба - в репортаже ИА  «Высоты 102».


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ
16.07.2018 20:00
24617 6
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге
30.07.2018 20:10
21411 3
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня
25.07.2018 20:51
21362 1
Аналитика
03.08.2018 20:05
Аналитика 03.08.2018 20:05
37919 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.08.2018 14:18
Аналитика 03.08.2018 14:18
3940 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.08.2018 11:39
Аналитика 03.08.2018 11:39
6254 25 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.08.2018 19:58
Аналитика 02.08.2018 19:58
33679 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.08.2018 20:01
Аналитика 01.08.2018 20:01
28007 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.08.2018 09:14
Аналитика 01.08.2018 09:14
2392 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.07.2018 20:10
Аналитика 31.07.2018 20:10
36863 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.07.2018 09:31
Аналитика 31.07.2018 09:31
19682 23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2018 20:10
Аналитика 30.07.2018 20:10
24771 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2018 14:23
Аналитика 30.07.2018 14:23
2782 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2018 12:08
Аналитика 30.07.2018 12:08
2564 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.07.2018 20:26
Аналитика 27.07.2018 20:26
18294 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.07.2018 19:56
Аналитика 26.07.2018 19:56
35523 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.07.2018 20:51
Аналитика 25.07.2018 20:51
26354 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.07.2018 14:12
Аналитика 25.07.2018 14:12
1591 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:15
Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Слезы за урожай: Волгоградские крестьяне стараются победить экстремальное летоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгоградской области новорожденного младенца выбросили в речкуСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде под кинотеатром "Победа" начинают "рыть землю"Смотреть фотографии
11:27
Не дом, а позорище: Жители «голой» многоэтажки в Волгограде созрели для митинговСмотреть фотографии
11:24
Грузовик и бензовоз столкнулись на трассе “Волгоград - Каменск-Шахтинский”Смотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области мужчина погиб, пытаясь остановить грузовикСмотреть фотографии
08:53
«Безнадзорный» горпитомник: КСП Волгограда проверила траты учреждения на собак и рассадуСмотреть фотографии
20:12
В Волгоградской области собака изуродовала лицо ребенкуСмотреть фотографии
19:56
Волгоградский “Ротор” разошелся ничьей с “Сочи” - 1:1Смотреть фотографии
18:33
Более 25 тысяч болельщиков смотрят матч “Ротор” - “Сочи” на “Волгоград Арене”Смотреть фотографии
18:00
В Волгограде на оживленную дорогу приземлился гаражСмотреть фотографии
15:22
Житель Астраханской области остался без мужского достоинства из-за «инопланетного» чипаСмотреть фотографии
15:10
МЧС: на Волгоград и область снова идут проливные дождиСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде ищут уничтожившего поклонный крест вандалаСмотреть фотографии
11:07
Школьник на мопеде сбил ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:51
Безопасность на встрече команд «Ротора-Волгограда» и «Сочи» обеспечат за 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
05:51
Избиратели возмутились ответами депутатов Волгоградской областной думы на предложение самораспуститьсяСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Концессии водоснабжения» ушли с разбитой дорогиCмотреть видео
17:15
В Волгограде начали сбор подписей за референдум против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
16:45
Тело жителя Волгоградской области с огнестрельным ранением нашли в гаражеСмотреть фотографии
15:13
Экс-директор МУПа из Волгоградской области пошла под суд за присвоение 110 тысяч рублей
14:58
В Волгограде компаньона хозяина утонувшего катамарана надолго отправили в колониюСмотреть фотографии
14:37
После ЧМ-2018 в Волгограде не каждая электричка доедет до аэропортаСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области во втором квартале сократили больше тысячи человекСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде бизнесмен-дзюдоист отказался от борьбы за мандат депутатаСмотреть фотографии
12:43
На набережной Волгограда проводят светСмотреть фотографии
12:24
Мошенники из Волгограда продавали иностранным дальнобойщикам “пропуска безопасности”Смотреть фотографии
12:22
ОНФ: Жителей поселка в Волгограде на 20 лет обрекли на безводьеСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за посылку с DVD из ГерманииСмотреть фотографии
Реклама
 