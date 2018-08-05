Слезы за урожай: Волгоградские крестьяне стараются победить экстремальное лето

Аналитика 05.08.2018 15:25
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05.08.2018 15:25
Погода сошла с ума. Эти слова повторяют сегодня не только жители Волгограда, но и сельские хлеборобы, которые пережили два месяца жары и засухи, а потом проливные дожди. Погибли поля пшеницы, ячменя, горчицы, других культур. Только в Иловлинском районе Волгоградской области соберут зерна наполовину меньше, чем в прошлом году: около 70 тысяч тонн.
О жизни аграриев – их надеждах, любви к земле и вкусе хлеба - в репортаже ИА «Высоты 102».
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