Слезы за урожай: Волгоградские крестьяне стараются победить экстремальное лето





Погода сошла с ума. Эти слова повторяют сегодня не только жители Волгограда, но и сельские хлеборобы, которые пережили два месяца жары и засухи, а потом проливные дожди. Погибли поля пшеницы, ячменя, горчицы, других культур. Только в Иловлинском районе Волгоградской области соберут зерна наполовину меньше, чем в прошлом году: около 70 тысяч тонн.

О жизни аграриев – их надеждах, любви к земле и вкусе хлеба - в репортаже ИА «Высоты 102».