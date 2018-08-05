Расследования

«Безнадзорный» горпитомник: КСП Волгограда проверила траты учреждения на собак и рассаду

Расследования 05.08.2018 08:53
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05.08.2018 08:53


Нарушение условий и порядка предоставления субсидий из бюджета Волгограда МКП «Горпитомник» было установлено аудиторами КСП областного центра, которые проверили деятельность учреждения, в том числе по использованию имущества и субсидий за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет палаты, данные факты имеют признаки административного правонарушения.  Проверкой установлено, что имеющиеся в оперативном управлении МКУ «Горпитомник» основные средства не обеспечивают потребность учреждения для осуществления уставной деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных и выращиванию адаптированного посадочного материала для нужд Волгограда. Земельный участок, предоставленный в аренду МКП «Горпитомник» используется неэффективно  по причине малой площади, занятой зелеными насаждениями, и отсутствием организованной системы полива.
Также в части использования МКП «Горпитомник» субсидий из бюджета Волгограда в 2017 году не подтверждена результативность и обоснованность отдельных расходов.  В частности, фактические доходы предприятия за 2017 год составили:  11 261,9 тыс.руб., в том числе целевое финансирование из бюджета Волгограда на отлов, содержание безнадзорных животных - 9 816,2 тыс.руб.; расходы - 11 095,6 тыс.руб. В КСП Волгограда предложили администрации города провести ряд мероприятий для предотвращения нарушений в дальнейшем, а также на развитие предприятия для удовлетворения потребностей города. Материалы проверки также направлены в прокуратуру Волгограда. 


Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о задержании директора муниципального предприятия «Горпитомник» Константина Епифанова. Его подозревали в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. Скандал разразился незадолго до ЧМ-2018, перед которым международные организации поставили вопрос о необходимости гуманного отношения к бродячим животным в России. В связи с этим из закупок муниципальных органов на мероприятия по отлову бездомных собак исчезла строчка «уничтожение». Между тем, волонтеры подозревали, что в горпитомнике занимаются именно уничтожением собак,  а некоторых питомцев содержат «для отвода глаз». Однако до сих пор правоохранительные органы не комментируют расследование дела. Сотрудники горпитомника, в свою очередь, защищали директора и заявляли, что именно с его приходом предприятие стало развиваться, в частности, началось строительство новых вольеров. После задержания Константина Епифанова работники учреждения жаловались на длительную невыплату зарплаты и на отсутствие средств для кормления собак, которые здесь содержались.

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