Экономика

На набережной Волгограда проводят свет

Экономика 03.08.2018 12:43
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03.08.2018 12:43


Сегодня рабочие бригады приступили к земляным работам для установки новых оцинкованных металлических опор для  светоточек, которые подчеркнут и общий стиль нижней террасы Центральной набережной.  Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, всего на территории от Центральной лестницы до ул. 7-я Гвардейская установят  порядка 100 светоточек. Управлять светильниками будет новая автоматическая система, она позволит гибко координировать режимы освещения.
Напомним, заключенное в начале года соглашение между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» позволит вложить  в развитие сети наружного освещения порядка одного миллиарда рублей. На сегодняшний день уже заменено около 2 тысяч светоточек и около 230 новых световых оцинкованных опор вдоль оживленных магистралей города. В ближайшее время стартуют работы по установке светильников в частном секторе Советского района, в текущем году запланировано строительство линий освещения в отдаленных поселках Волгограда.

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