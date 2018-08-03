На набережной Волгограда проводят свет

Сегодня рабочие бригады приступили к земляным работам для установки новых оцинкованных металлических опор для светоточек, которые подчеркнут и общий стиль нижней террасы Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, всего на территории от Центральной лестницы до ул. 7-я Гвардейская установят порядка 100 светоточек. Управлять светильниками будет новая автоматическая система, она позволит гибко координировать режимы освещения.

Напомним, заключенное в начале года соглашение между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» позволит вложить в развитие сети наружного освещения порядка одного миллиарда рублей. На сегодняшний день уже заменено около 2 тысяч светоточек и около 230 новых световых оцинкованных опор вдоль оживленных магистралей города. В ближайшее время стартуют работы по установке светильников в частном секторе Советского района, в текущем году запланировано строительство линий освещения в отдаленных поселках Волгограда.



