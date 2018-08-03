Расследования

Мошенники из Волгограда продавали иностранным дальнобойщикам “пропуска безопасности”

Расследования 03.08.2018 12:24
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03.08.2018 12:24



Задержана группа из семи злоумышленников, промышлявших обманом на дорогах региона. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  их жертвами становились  дальнобойщики-иностранцы, которые транзитом проезжали через Волгоградскую область. Они останавливали грузовики с иностранными номерами и требовали у водителей оплатить проезд. После оплаты выдавали так называемые пропуска безопасности с печатью одной частной фирмы. Есть сведения, что ежедневно жертвами обмана становилось  15–20 человек. В задержании участвовали сотрудники угрозыска регионального главка МВД и бойцы Росгвардии.
Известно, что организатором группы стал 34-летний житель Волгограда. В преступное сообщество также входили пятеро ранее судимых за совершение тяжких преступлений мужчин и одна женщина. Все они взяты под стражу и им грозит обвинение в мошенничестве.

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