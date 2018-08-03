Общество

ОНФ: Жителей поселка в Волгограде на 20 лет обрекли на безводье

Общество 03.08.2018 12:22
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03.08.2018 12:22


Проблемой снабжения питьевой водой жителей поселка имени 62-ой Армии  Краснооктябрьского района Волгограда озаботились общественники волгоградского отделения ОНФ.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, к общественникам обратились жители поселка, проживающие по улицам Аграрной и Окраинной, лишенные питьевой воды вот уже более 20 лет.
Еще в 1980-е гг. на территории поселка было пробурено несколько водозаборных скважин, поднимающих воду с глубины 500 м, но не для питья – она подходит только для купания, стирки и полива. За питьевой водой люди ездили в поселок Водстрой. В 1990-е гг. началось бурение скважины для добычи питьевой воды, но этот процесс так и не был закончен – подрядчик просто бросил работу на половине пути. С тех пор жители поселка вынуждены привозить питьевую воду либо из родников, либо из магазинов областного центра, либо заказывать доставку бутилированной воды.
В поселке порядка 300 частных домовладений и проживают более 700 человек. В среднем на семью из двух-трех человек ежемесячно требуется 120 л. Подвоз чистой питьевой воды осуществляется со стороны муниципального учреждения «Горводоканал города Волгограда» только в периоды аварийных ситуаций, когда ведутся какие-либо ремонтные работы.
«Мы несколько раз обращались в администрации города, района, каждый раз вопрос рассматривался, нам были даны письменные обещания провести питьевую воду, например, из поселка Водстрой или сделать проектную документацию. Переписка идет с 2003 г., и почти в каждом ответе нам дают формулировку «в следующем году будет запроектировано», – рассказал житель поселка Александр Архипов.
При обращении в адрес предприятия, которое в настоящее время обслуживает коммуникации поселка имени 62-й Армии, жители улицы Окраинной, где нет вообще никакой воды, даже технической, граждане получили ответ, что прокладка такого водопровода длиной 500 м потребует финансовых затрат в размере 1 млн 200 тыс. руб. Как прокомментировал на совещании представитель компании, организация эксплуатирует только централизованную систему, которой в поселке нет, поэтому готова помочь только с подвозом питьевой воды жителям поселка за дополнительную плату по их заявкам. На совещании представитель городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса сообщил, что горадминистрация готовит проектную документацию и осуществит строительство водовода без централизованной системы водоотведения не ранее 2023 г.
«Жители поселка должны быть обеспечены качественной питьевой водой, поэтому как минимум должен быть решен вопрос ее подвоза. Мы поможем жителям составить обращение в адрес ведомства с тем, чтобы было вынесено предостережение в адрес администрации района. До 2023 г. в любую минуту может произойти отравление, заболевание из-за нарушения санитарных норм», – подчеркнула эксперт ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.

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