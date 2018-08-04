Спорт

Безопасность на встрече команд «Ротора-Волгограда» и «Сочи» обеспечат за 2 миллиона рублей

Спорт 04.08.2018 05:51
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04.08.2018 05:51


В 2 миллиона 244 тысячи рублей обойдутся меры безопасности на предстоящем матче между командами «Ротора-Волгограда» и «Сочи», который состоится сегодня на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, в 824 тысячи рублей оценены услуги по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов на стадионе  с использованием стационарных технических средств досмотра – интрскопов (рентгеновская досмотровая установка). Также 1 миллион 420 тысяч рублей потратят на оплату услуг контролеров-распорядителей. Услуги заказывались методом закупки у единственного поставщика, займется вопросами обеспечения общественного порядка одно из охранных агентств. 



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