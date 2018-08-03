Аналитика

Деньги собирают и ничего не делают: Волгоградцы оценили работу ЖКХ ниже среднего

Аналитика 03.08.2018 11:39
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03.08.2018 11:39


Волгоград среди российских городов занял последнее, 134-е место в рейтинге качества работы коммунальных служб, - сообщает ИА Высота 102» со ссылкой на данные исследования портала Domofond.ru.  Лучшими среди городов-миллионеров по оценке качества коммунальных услуг оказались Москва и Новосибирск - 6 баллов. За ними следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск - по 5,9 балла. Ниже среднего уровня местные жители оценили качество коммунальных услуг в Волгограде - 4,6 балла. Первые места в рейтинге заняли Нижневартовск  в Тюменской области с 7,3 баллами, Абакан в Хакасии (7 баллов) и Анапа, Краснодарский край (6,9 баллов).
В опросе приняли участие более 64 тысяч человек, в рейтинге участвовали 150 городов России. Участникам предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.
В среднем по стране местные жители оценили работу коммунальщиков на 5,4 балла из 10. Это достаточно низкий балл, который показывает, что результаты работы служб ЖКХ не соответствуют ожиданиям россиян. При этом совершенно недовольны работой служб ЖКХ 15,7% респондентов: они поставили оценку 1. Еще почти 15% респондентов поставили оценки 2 (5,6%) и 3 (8,8%). Полностью удовлетворены качеством работы служб, отвечающих за жилищно-коммунальную сферу, всего 9,4% опрошенных: они поставили 10 баллов. На 9 и 8 баллов оценили деятельность служб ЖКХ 7,3% и 12,8%.
Согласно отзывам, которые оставляли респонденты, отвечая на вопрос о работе коммунальщиков, россияне недовольны не только уровнем услуг, но и тарифами. «Деньги собирают и ничего не делают» – один из показательных комментариев. 

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