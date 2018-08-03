Деньги собирают и ничего не делают: Волгоградцы оценили работу ЖКХ ниже среднего

Аналитика 03.08.2018 11:39
4921 13
03.08.2018 11:39
Волгоград среди российских городов занял последнее, 134-е место в рейтинге качества работы коммунальных служб, - сообщает ИА Высота 102» со ссылкой на данные исследования портала Domofond.ru. Лучшими среди городов-миллионеров по оценке качества коммунальных услуг оказались Москва и Новосибирск - 6 баллов. За ними следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск - по 5,9 балла. Ниже среднего уровня местные жители оценили качество коммунальных услуг в Волгограде - 4,6 балла. Первые места в рейтинге заняли Нижневартовск в Тюменской области с 7,3 баллами, Абакан в Хакасии (7 баллов) и Анапа, Краснодарский край (6,9 баллов).
В опросе приняли участие более 64 тысяч человек, в рейтинге участвовали 150 городов России. Участникам предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.
В среднем по стране местные жители оценили работу коммунальщиков на 5,4 балла из 10. Это достаточно низкий балл, который показывает, что результаты работы служб ЖКХ не соответствуют ожиданиям россиян. При этом совершенно недовольны работой служб ЖКХ 15,7% респондентов: они поставили оценку 1. Еще почти 15% респондентов поставили оценки 2 (5,6%) и 3 (8,8%). Полностью удовлетворены качеством работы служб, отвечающих за жилищно-коммунальную сферу, всего 9,4% опрошенных: они поставили 10 баллов. На 9 и 8 баллов оценили деятельность служб ЖКХ 7,3% и 12,8%.
Согласно отзывам, которые оставляли респонденты, отвечая на вопрос о работе коммунальщиков, россияне недовольны не только уровнем услуг, но и тарифами. «Деньги собирают и ничего не делают» – один из показательных комментариев.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 20:00
24617 6
30.07.2018 20:10
21411 3
25.07.2018 20:51
21362 1
«Высота 102 ТВ»: Стихийный туризм в Волго-Ахтубинской пойме задумали пресечь02.08.2018 19:58
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследием01.08.2018 20:01
Для населения Волгоградской области наступила сладкая жизнь01.08.2018 09:14
«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» замяли информацию о причинах разрушений склона во время дождя31.07.2018 20:10
В Волгограде работодатели объяснили, почему не возьмут на работу людей старше 60 лет31.07.2018 09:31
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге30.07.2018 20:10
В Волгограде правозащитника будут судить за 16 эпизодов подкупа сопряженного с вымогательством30.07.2018 14:23
Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и курить30.07.2018 12:08
«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботу27.07.2018 20:26
«Высота 102 ТВ»: На митинге в Волгограде трудящиеся потребовали пенсий как у депутатов26.07.2018 19:56
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня25.07.2018 20:51
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристов25.07.2018 14:12
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной24.07.2018 20:16
В Волгограде подешевел бензин24.07.2018 14:05
«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены»23.07.2018 19:57
Реклама