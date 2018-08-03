В Волжском претендент в гордуму не дошел до старта из-за судимости за тяжкое преступление

Выборы 03.08.2018 11:03
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03.08.2018 11:03
ТИК Волжского Волгоградской области обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в гордуму Николая Шишенина. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальной избирательной комиссии, поводом для этого стало то обстоятельство, что кандидат не указал наличие судимости по части первой статьи 159-4 УК РФ. Николай Шишенин, к слову, был выдвинут КПРФ по одномандатному и единому избирательным округам. Также ТИК Волжского отказала в регистрации другому кандидату – самовыдвиженцу Дмитрию Бокову. Он, хотя и указал наличие судимости, но, как выяснилось, не имел право быть избранным из-за тяжести статьи – ст.318 ч.2 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Также Дмитрий Боков был судим по ч.1.ст.282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
К слову, трое из кандидатов в депутаты Волжской гордумы имеют погашенную судимость. Как следует из опубликованных ТИК Волжского сведений, например, самовыдвиженец Владимир Садыков, директор завода «Втормет», имел судимость, которая была погашена 29 декабря 2007 года, а снята – 4 августа 2008 года. Виталий Сидоров, руководитель ООО «Прома», имел судимость по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного суда), которая была погашена 6 мая 2016 года. Самовыдвиженец Евгений Пыльнев, член партии «Единая Россия», ныне пенсионер, а также депутат Волжской гордумы, имел судимость по ст. 89 ч. 2 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи), которая погашена еще 29 мая 1983 года. Отметим, если судимость погашена, то человек считается юридически несудимым.
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