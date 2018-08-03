В Волгоградской области прокуроры проверили справедливость тарифов ЖКХ

Общество 03.08.2018 10:37
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03.08.2018 10:37
Неутешительные итоги проверки соблюдения законов о ценообразовании в сфере ЖКХ подвели в региональной прокуратуре. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудники надзорного ведомства выявили более 300 нарушений. Так, в Жирновском районе МУП "Горхоз" установило тариф на сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, но документально расходы не подтвердило. После представления районного прокурора тариф скорректировали. Были выявлены там и случаи превышения полномочий при принятии тарифов со стороны хозяйствующих субъектов.
В СНТ "Заря" в Городищенском районе потребители платили за электроэнергию не по установленному законом тарифу, а по расценкам правления товарищества. За это председателя СНТ привлекли к административной ответственности.
В Камышине МУП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" брало плату за воду по тарифам, которые не вступили в силу. В итоге предприятию пришлось сделать перерасчет потребителям.
В Нехаевском, Котовском, Ольховском, Руднянском и Серафимовичском районах ресурсоснабжающими организации пытались утвердить производственные программы, в которых не предусматривался ремонт объектов водоснабжения. Не были прописаны в них и меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском, Николаевском, Серафимовичском, Суровикинском и Камышинском районах коммунальные предприятия не давали все информации о ценообразовании в жилищно-коммунальном комплексе, в целом и оплаты коммунальных услуг и необходимых ресурсов в частности.
Выявлены и случаи, когда управляющими организации не полностью перечисляли поставщикам ресурсов деньги, которые были собраны с жителей.
Так, в Кировском районе Волгограда ТСЖ “Братский” не доплатило почти три миллиона рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Всего в Волгограде, Клетском, Ленинском и Ольховском районах после проверки возбуждены пять уголовных дел. Помимо этого, внесены 286 представлений, более 300 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
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