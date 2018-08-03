В Советском районе Волгограда задымился троллейбус

Происшествия 03.08.2018 09:43
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03.08.2018 09:43
Небольшое возгорание произошло сегодня утром в троллейбусе в Советском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, троллейбус маршрута №9 задымился перед выходом на маршрут. Это случилось в 8:40 на конечной остановке “Площадь имени Куйбышева”. Водитель заметил дым, который шел со стороны задней оси троллейбуса. Он вызвал пожарных, и с помощью огнетушителя погасил очаг. К счастью, никто не пострадал. Троллейбус отбуксирован в депо. Причины случившегося выясняют специалисты.
Фото: Алексей Сумцов
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