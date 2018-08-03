Мэрию Волгограда обязали выделить деньги на ремонт школы

Общество 03.08.2018 09:25
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03.08.2018 09:25
Дзержинский районный суд Волгограда обязал администрацию города устранить нарушения санитарного законодательства в школе №73. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, еще в сентябре 2015 года специалисты ведомства обратили внимание на отсутствие ремонта в спортивном зале, в буфете-раздаточной, в раздевалках для мальчиков и девочек, в душевой, в санузлах при спортивном зале, в мастерской, в гардеробе и т.д..
В период с 2015 по декабрь 2017 годов должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области неоднократно выдавались предписания об устранении выявленного нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, однако они не были устранены. Данный факт послужил основанием для обращения в суд, который удовлетворил иск ведомства администрации Волгограда с требованием обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для проведения ремонта, а также к МОУ СШ № 73 Дзержинского района с требованием в установленный судом срок устранить нарушения санитарного законодательства.
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