Общество

Волгоградские налоговики объяснили связь платежек с Кемерово

Общество 03.08.2018 09:04
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03.08.2018 09:04


В УФНС России по Волгоградской области пояснили, почему  налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2017 год отпечатаны в Кемерово. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства,  с 1 января 2013 года функции централизованной печати и рассылки налоговых документов из УФНС России по субъектам Российской Федерации переданы в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.  На территории Российской Федерации расположено семь равноправных центров печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, а именно в Волгограде, Кемерово, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Уфе. В рамках проведения массовой кампании по исчислению имущественных налогов физическим лицам в 2018 году функцию централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов для физических лиц, проживающих на территории Волгоградской области, осуществляют два филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемерово и Волгограде. Доставка корреспонденции до налогоплательщиков осуществляется ФГУП «Почта России» Волгограда и  Кемерово.
Если отправка налоговых документов осуществлялась Волгоградским отделением почтовой связи, на штемпеле на конверте будет указано – Волгоград, если Кемеровским отделением почтовой связи –  Кемерово.
Налогоплательщикам, зарегистрированным по месту жительства на территории Волгоградской области, не стоит переживать о подлинности налоговых уведомлений, распечатанных в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемерово и направленных Кемеровским отделением почтовой связи, платежи поступят исключительно в бюджет Волгоградской области.
Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщало, что  жители области, которые стали получать платежки на уплату налога на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог, выражали беспокойство тем, что на документах указаны реквизиты Кемерово. Некоторые даже предположили, не мошенники ли таким образом выманивают деньги у налогоплательщиков. И переживали, точно ли платежи пойдут в бюджет региона. 

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