В Волгограде здание водокачки отдадут молодоженам

Общество 02.08.2018 17:47
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02.08.2018 17:47
Современный Дворец Торжеств с выставочным центром и новой благоустроенной парковой зоной появится на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Новый объект общественно-делового и культурного значения разместится на улице Чуйкова, 15 - в здании Царицынской водокачки 1890 года постройки. Комплекс архитектурных сооружений будет отреставрирован в рамках инвестиционного проекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, стоимость проекта – 100 миллионов рублей.
Основные работы по обновлению зданий всего архитектурного комплекса будут проведены поэтапно в течение несколько лет. До конца текущего года планируется выполнить ремонтные работы в помещениях центрального здания водокачки – в настоящий момент проект реконструкции территории получает экспертное заключение специалистов федерального уровня. На первом этаже в обновленном здании появится зал для торжеств бракосочетаний. В отремонтированных помещениях на втором и третьем этажах разместят залы для экспозиций и выставок, куда будет открыт доступ для всех желающих.
Помимо этого, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с организацией парковой зоны. Вместе с реставрацией здания восстановят и ограждение как элемент архитектурного комплекса. Для комфорта и удобства посетителей предусмотрено строительство подъездных путей, а также создание парковочных мест для автолюбителей. Напомним, ранее добро на изменение назначения данного участка, где расположена водокачка, дали волгоградцы на публичных слушаниях.
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