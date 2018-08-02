





Смотрите сегодня в программе: стихийный туризм в Волго-Ахтубинской пойме хотят пресечь - власти Волгоградской области задумали создать «зеленые» стоянки. Вечная весна и нескончаемый чемпионат мира: Волгоград не спешит расставаться с неактуальным оформлением.. Дольщиков обнадежили конкретно: до конца лета новый застройщик должен оживить замороженную стройку ЖК «Парк Европейский». Синева снова расплескалась: десантники дождались очередной годовщины создания «крылатой пехоты».

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.