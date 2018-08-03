Расследования 03.08.2018 06:39
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03.08.2018 06:39
Продолжается расследование причин и обстоятельств взрыва на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе, сейчас главное - за экспертами. Как рассказали ИА “Высота 102” в Южном следственном управлении на транспорте СК России, проводятся трасологическая и взрывотехническая экспертизы, а также судебно-медицинское исследование останков погибших. До этого более пяти суток на месте трагедии работала группа следователей. Как стало известно информагентству, ожидается, что результаты всех экспертиз будут готовы к сентябрю.
Напомним, трагедия случилась в понедельник 23 июля. Около 8:30 на ремонтируемой самоходной барже прогремел взрыв. В результате погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет, а еще пять человек получили различные травмы. Ранее сообщалось, что на барже взорвалась газовоздушная смесь. Однако следователям еще предстоит собрать из разрозненных деталей общую картину трагедии и выяснить, что же стало ее причиной.
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