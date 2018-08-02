Сто процентов чистой прибыли выплатит своим акционерам «Ростелеком»





ПАО «Ростелеком», российская национальная телекоммуникационная компания, объявила результаты деятельности за 2 квартал 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, основными достижениями компания считает:

• Рост выручки во 2 квартале 2018 г. составил 3% по сравнению со вторым кварталом 2017г.;

• Доля Цифрового сегмента в выручке составила 53%;

• База подписчиков платного ТВ превысила 10 млн клиентов;

• Услугами мобильной связи компании пользуются 1 млн абонентов;

• Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+7%) и IPTV (+11%);;

• Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, во 2 квартале 2018 г. составил 34%.

«Мы довольны результатами 2 квартала 2018 года. Компания набрала хороший темп и последние 12 месяцев растет по выручке среднегодовыми темпами, равными 5%, —поясняет Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.— В сегменте корпоративных и государственных заказчиков мы видим рост спроса и доходов на облачные услуги, сервисы дата центров, информационной безопасности, что также поддерживает наш рост».

По слов М. Осеевского компания успешно реализует важные государственные проекты: подключение к высокоскоростному Интернету медицинских учреждений и малонаселенных пунктов, а также обеспечение видеонаблюдения на Едином государственном экзамене. Значительный маркетинговый эффект для компании имело участие в качестве регионального спонсора по проведению Чемпионата мира по футболу 2018.

«В июне текущего года на общем собрании акционеры приняли решение распределить 100% чистой прибыли и выплатить 5,05 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции, что транслировалось в высокий уровень дивидендной доходности. Уверен, что последовательное выполнение целей нашей стратегии и в дальнейшем будет способствовать обеспечению достойного уровня дивидендов для наших акционеров», — отмечает М. Осеевский.



