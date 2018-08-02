В Волгограде подозреваемых в выводе 14 миллионов рублей руководителей УК вернули в СИЗО





Решение об отмене домашнего ареста и возврату в СИЗО трех фигурантов дел о многомиллионном мошенничестве в сфере ЖКХ принял Волгоградский областной суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как стало известно информагентству, речь идет о руководителях "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест" (ИНН 3441036060): Анне Драгуновой, Ларисе Лактионовой и Александре Шкуратове.

По версии следствия, деньги, собранные с жильцов в оплату коммунальных услуг, выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы. Трое фигурантов были арестованы

Отметим, что 23 июля Центральный районный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Это решение прокуратура Центрального района оспорила в областном суде.