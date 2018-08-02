В Волгограде началу работ на скандальном долгострое помешал арест

Общество 02.08.2018 16:28
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02.08.2018 16:28
До конца августа новый застройщик ЖК «Парк Европейский», расположенного в Кировском районе Волгограда, планирует зайти на объект. Об этом сегодня на встрече с дольщиками заявил представитель компании «Пересвет-Юг» Евгений Симонов, сообщает ИА «Высота 102». Буквально в конце минувшей недели был снят арест с обоих земельных участков, на которых расположен долгострой. С прежним застройщиком ООО «Орион» «Пересвет-Юг» уже заключил соглашение о передаче прав аренды на землю. В ближайшие недели новая компания должна получить землю в аренду и разрешение на строительство. После чего с жильцами начнут заключаться соглашения о замене застройщика.
«Пересвет-Юг», как было озвучено сегодня на встрече, рассчитывает на получение субсдий из бюджета региона на подключение объекта к инженерным сетям. Однако преференции компания сможет получить только после введения первого дома в эксплуатацию.
Некоторые жильцы выразили недовольство тем, что ранее действовавшая очередность сдачи домов соблюдаться не будет. Застройщику выгоднее заняться возведением домов с наименьшим количеством проданных квартир. Заключение новых договоров долевого участия позволит компании привлекать дополнительное финансирование. При этом часть прибыли, которую «Пересвет-Юг» получит с реализации жилья в ЖК «Доминант», будет переведена в «Парк Европейский». «Доминант» - это еще один проблемный объект долевого строительства, который не завершил тот же самый застройщик, входящий вместе с «Орионом» в ГК «Квартстрой».
К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский» - 1394 человека. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании-застройщика о хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объекта.
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