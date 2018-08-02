В Волгограде снимут фильм о Волге, времени и судьбе

Культура 02.08.2018 16:14
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02.08.2018 16:14
В Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии пройдут съемки фильма о реке Волга в рамках документального проекта «Великие реки России». Как сообщили ИА «Высота 102» в русском океанографическом сообществе, данный проект, который снимает телеканал OCEAN-TV, - многолетняя полномасштабная экспедиция, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России. Этот проект, как говорят организаторы - не только о реке Волга, он - о времени и о судьбе.
Все началось в июне с приобретения речного судна — проект 376 «Ярославец». За неполные два месяца старый патрульный катер превратился в функциональное экспедиционное судно «АКСИДИАН». На нем съемочная группа телеканала в течение ближайших пяти лет пройдет все крупные реки страны. Автор и ведущий документального фильма Владимир Плешаков рассказал о необычности и сложностях съемок проекта: ««Мы будто вышиваем Волгу. Свою Волгу, кинематографическую – по канве реальной реки. И на ее и без того извилистом, путаном пути возникают наши узелки, стежки, крестики… Новая программа расскажет об истории и географии рек, поднимет важные вопросы гидрологии, экономики и экологии. Племена, населявшие поймы рек, города, возникавшие по берегам, события, походы, приключения, открытия, чем сейчас живет река и люди рядом с ней, как связано грамотное освоение реки с экономическим развитием региона – все это будет предметом исследования».
На сегодняшний день пройдено 1800 км водного пути, через Центральный, Северо-Западный, Приволжский Федеральные округа. Съемки проведены в Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областях, Республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан. Сейчас съемочная группа находится в Саратовской области, а затем последует в Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию.
Фото сайта «Русское океанографическое сообщество».
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