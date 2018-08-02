Культура

В Волгограде снимут фильм о Волге, времени и судьбе

Культура 02.08.2018 16:14
502 3
02.08.2018 16:14


В Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии пройдут съемки фильма о реке Волга в рамках документального проекта «Великие реки России». Как сообщили ИА «Высота 102» в русском океанографическом сообществе, данный проект, который снимает   телеканал OCEAN-TV, - многолетняя полномасштабная экспедиция, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России. Этот проект, как говорят организаторы -  не только о реке Волга, он -  о времени и о судьбе.  
Все началось в июне с приобретения речного судна — проект 376 «Ярославец». За неполные два месяца старый патрульный катер превратился в функциональное экспедиционное судно «АКСИДИАН». На нем съемочная группа телеканала в течение ближайших пяти лет пройдет все крупные реки страны. Автор и ведущий документального фильма Владимир Плешаков рассказал о необычности и сложностях съемок проекта: ««Мы будто вышиваем Волгу. Свою Волгу, кинематографическую – по канве реальной реки. И на ее и без того извилистом, путаном пути возникают наши узелки, стежки, крестики… Новая программа расскажет об истории и географии рек, поднимет важные вопросы гидрологии, экономики и экологии. Племена, населявшие поймы рек, города, возникавшие по берегам, события, походы, приключения, открытия, чем сейчас живет река и люди рядом с ней, как связано грамотное освоение реки с экономическим развитием региона – все это будет предметом исследования».
На сегодняшний день пройдено 1800 км водного пути, через Центральный, Северо-Западный, Приволжский Федеральные округа.  Съемки проведены в Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областях, Республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан. Сейчас съемочная группа находится в Саратовской области, а затем последует  в  Волгоградскую, Астраханскую области и  Калмыкию. 
Фото сайта «Русское океанографическое сообщество».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомков
22.07.2018 06:21
4692 0
В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкой
21.07.2018 10:36
1645 0
Фронтовик из Волгограда сыграет зрителям Татарии на ложках
23.07.2018 16:13
1492 0
Культура
01.08.2018 11:19
Культура 01.08.2018 11:19
2246 3 Обсудить

0
Далее
Культура
31.07.2018 16:16
Культура 31.07.2018 16:16
1487 0 Обсудить

0
Далее
Культура
30.07.2018 12:19
Культура 30.07.2018 12:19
2152 11 Обсудить

0
Далее
Культура
28.07.2018 11:54
Культура 28.07.2018 11:54
4351 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.07.2018 16:13
Культура 23.07.2018 16:13
5848 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.07.2018 06:21
Культура 22.07.2018 06:21
5571 0 Обсудить

0
Далее
Культура
21.07.2018 10:36
Культура 21.07.2018 10:36
3664 0 Обсудить

0
Далее
Культура
19.07.2018 14:36
Культура 19.07.2018 14:36
2009 2 Обсудить

0
Далее
Культура
15.07.2018 10:18
Культура 15.07.2018 10:18
10901 0 Обсудить

0
Далее
Культура
12.07.2018 21:22
Культура 12.07.2018 21:22
7577 0 Обсудить

0
Далее
Культура
11.07.2018 11:24
Культура 11.07.2018 11:24
5479 2 Обсудить

0
Далее
Культура
04.07.2018 16:47
Культура 04.07.2018 16:47
9981 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.06.2018 09:38
Культура 27.06.2018 09:38
10938 1 Обсудить

0
Далее
Культура
23.06.2018 22:30
Культура 23.06.2018 22:30
7804 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.06.2018 11:42
Культура 22.06.2018 11:42
2324 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:58
«Высота 102 ТВ»: Стихийный туризм в Волго-Ахтубинской пойме задумали пресечьCмотреть видео
17:47
В Волгограде здание водокачки отдадут молодоженамСмотреть фотографии
16:34
Опасно для жизни: Активисты ОНФ огородили лентами зоны отдыха в парках ВолгоградаСмотреть фотографии
16:32
Сто процентов чистой прибыли выплатит своим акционерам «Ростелеком»Смотреть фотографии
16:28
В Волгограде началу работ на скандальном долгострое помешал арестСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгограде подозреваемых в выводе 14 миллионов рублей руководителей УК вернули в СИЗОСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде снимут фильм о Волге, времени и судьбеСмотреть фотографии
15:30
Кассы на «Волгоград Арене» откроют за день до игры «Ротора» с «Сочи»Смотреть фотографии
15:30
Умершего в поезде "Москва-Волгоград" пассажира пытались спастиСмотреть фотографии
14:51
Офицер ЮВО украл у минобороны России почти 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде скрыли провал на дороге ЧМ-2018Смотреть фотографии
14:37
Байкер пострадал в аварии в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублейСмотреть фотографии
13:00
Ревнивцу из Волгоградской области почти в 5 раз снизили срок за смерть парняСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области предпринимателя арестовали за обман чиновниковСмотреть фотографии
12:25
Торговцев милитари-снаряжением из Волгограда и Москвы подозревают в контрабандеСмотреть фотографии
12:22
АО «КАУСТИК» в полтора раза увеличило платежи в консолидированный бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или КрасноярскСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде задержалась веснаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздноватьСмотреть фотографии
11:29
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
11:12
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцу грозит шесть лет колонии за неуплату 50 миллионов рублей налоговСмотреть фотографии
10:38
Адвокат из Волгограда выманил у клиента 6 миллионов рублей за "мягкий" приговорСмотреть фотографии
10:06
Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Чиновникам Волгоградской области купили новые машиныСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследиемCмотреть видео
18:37
Утонувшего у “Волгоград Арены” парня погубили отвесная стена и быстрое течениеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде торговцу героином из Таджикистана грозит до 20 лет тюрьмыСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночьюСмотреть фотографии
Реклама
 