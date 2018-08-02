Спорт

Кассы на «Волгоград Арене» откроют за день до игры «Ротора» с «Сочи»

Спорт 02.08.2018 15:30
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02.08.2018 15:30




Билеты в кассах стадиона «Волгоград Арена» на матч 4-го тура первенства России среди команд клубов ФНЛ можно будет приобрести за день до игры, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФК «Ротор». Местная команда сыграет с «Сочи» 4 августа - стартовый свисток в 18.00. Кассы стадиона откроются 3 августа в 10.00. Билеты можно будет купить и в день матча. На сегодняшний день  продажа билетов на футбольный матч идет через билетного оператора. 
Предыдущую игру первенства ФНЛ на «Волгоград Арене» 22 июля, когда «Ротор» принимал «Луч» из Владивостока посетили более 30 тысяч болельщиков.

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