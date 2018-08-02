В Волгограде скрыли провал на дороге ЧМ-2018

Общество 02.08.2018 14:47
2513 2
02.08.2018 14:47
В Волгограде выровняли провал на ул. Краснознаменской, который образовался здесь еще с того времени, когда из города не уехали последние болельщики. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня рабочие засыпали и выровняли яму напротив цирка щебнем. Напомним, улицу Краснознаменскую отремонтировали около года назад, она входила в перечень магистралей, которые реконструировали к ЧМ-2018.
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
16.07.2018 09:41
11740 36
Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублей02.08.2018 14:27
Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или Красноярск02.08.2018 12:21
В Волгограде задержалась весна02.08.2018 12:13
День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздновать02.08.2018 11:30
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей02.08.2018 11:29
Волгоградские юнармейцы открыли АрМИ-201802.08.2018 10:17
Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской области02.08.2018 10:06
Чиновникам Волгоградской области купили новые машины02.08.2018 09:17
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночью01.08.2018 17:52
«Подмена» на поле матча ЧМ-2018 в Волгограде обернулась заменой директора оскандалившегося центра01.08.2018 15:11
В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в Волгограде01.08.2018 12:24
Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора01.08.2018 11:55
На смену большому футболу в Волгограде пришел футбол опасный01.08.2018 10:26
В Волгограде восстанавливают исчезнувшую после ливней дорогу31.07.2018 17:49
На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег Волги31.07.2018 17:31
Реклама