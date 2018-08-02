Байкер пострадал в аварии в центре Волгограда

Происшествия 02.08.2018 14:37
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02.08.2018 14:37
Мужчина пострадал в аварии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по имеющимся на данный момент сведениям, около полудня на улице Краснознаменской столкнулись мотоцикл “Honda” и легковое авто. В результате 49-летний байкер получил травмы и был направлен в БСМП №25. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
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