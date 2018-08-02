Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублей

Общество 02.08.2018 14:27
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02.08.2018 14:27
Более половины от общего объема незаконно потребленной электроэнергии пришлось на компанию по аренде недвижимости из г. Волжского: 18,6 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Россети», в ходе плановой проверки принадлежащего компании «умного» счетчика специалисты извлекли хранящуюся в нем «память». Эта информация и показала, что прибор был несанкционированно вскрыт и в него внесены изменения. С помощью такого вмешательства в работу системы учета электроэнергии «экономный» арендатор незаконно потребил свыше 2,8 млн кВтч. В настоящее время по иску о взыскании суммы за незаконно потребленную электроэнергию с правонарушителя назначена специальная судебная экспертиза.
Всего за первую половину 2018 года было выявлено пять случаев использования потребителями так называемых «заряженных» счетчиков с целью занижения объемов потребленной электроэнергии. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии путем искажения показаний приборов учета составил порядка 5 миллионов кВтч на сумму более 21 млн рублей. По выявленным фактам неучтенного потребления электроэнергии заявления о привлечении к ответственности направлены в правоохранительные органы.
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