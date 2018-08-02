Расследования 02.08.2018 13:00
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02.08.2018 13:00
Жителя города Волжского Асламбека Кункаева приговорили к полутора годам колонии поселения за причинение смерти по неосторожности. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в ночь с 13 на 14 января Кункаев вместе отдыхал в кафе со своей девушкой. В какой-то момент ему показалось, что другой парень оказывает ей знаки внимания. Выпивший Кункаев ударил “конкурента” кулаком в лицо. Тот упал, сильно ударился затылком и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось - парень умер через несколько дней.
Сам Кункаев на суде говорил, что не хотел такого исхода. Тем не менее Волжский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
Кункаев обжаловал приговор и областной суд, переквалифицировав статью, признал его виновным по части 1 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”.
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