Расследования

В Волгоградской области предпринимателя арестовали за обман чиновников

Расследования 02.08.2018 12:57
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02.08.2018 12:57


В Волжском городском суде Волгоградской области вынесен приговор индивидуальному предпринимателю за хищение бюджетных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, волжанин незаконно получил бюджетную субсидию по программе  «Развитие малого и среднего предпринимательства»  в размере 716 650 рублей  в качестве частичного возмещения произведенных затрат. В комитет экономического развития и политики Волгоградской области бизнесмен  предоставил фиктивные документы о приобретении им оборудования стоимостью 1 433 597 руб.. 50 коп., собственником которого он уже являлся, у другой организации. При этом  фактическим директором данной организации являлся он сам, а номинальным – его дочь. Подсудимый вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
Приговором суда подсудимый был осужден по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).  Ему  назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  Подсудимый был взят под стражу в зале суда. С предпринимателя  в пользу комитета экономической политики и развития Волгоградской области взыскан недоплаченный  ущерб в сумме 340 650 руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
 

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