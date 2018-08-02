Торговцев милитари-снаряжением из Волгограда и Москвы подозревают в контрабанде





В Волгограде и Москве перекрыт канал поставок за рубеж российских товаров военного назначения. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южной оперативной таможне. Согласно данным ведомства, канал был создан в ноябре прошлого года. товары военного назначения отправлялись почтой.

В ходе расследования в Волгограде, Москве и Павловском Посаде были найдены склады с похищенным из военных запасов имуществом. Так, в хранилище в Волгограде на площади более 500 квадратных метров хранились товары военного и двойного назначения: средства РХБЗ (радиационной, химической биологической защиты), защитное снаряжение и спецсредства - подпадающие под категорию товаров военного назначения. В том числе противогазы ПМК, защитные костюмы Л-1, форма, и амуниция.





Выяснилось, что части новейших боевых комплектов снаряжения “Ратник” и чуть более устаревшей “Пермячки” пытались переправить в Японию, Норвегию, США, Францию и Польшу. Отметим, что эти комплекты состоят на вооружении российской армии. И вывоз их за рубеж физлицами или фирмами без соответствующих разрешений вне закона. Запрет распространяется и на другие товары военного назначения. Отметим, что по предварительной оценке, стоимость обнаруженного снаряжения превышает 20 миллионов рублей. В ходе расследования был задержан один из торговцев.

По неподтвержденным сведениям, своих клиентов торговцы военным снаряжением находили, в том числе, и через торговые площадки в интернете.