Торговцев милитари-снаряжением из Волгограда и Москвы подозревают в контрабанде

Расследования 02.08.2018 12:25
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02.08.2018 12:25
В Волгограде и Москве перекрыт канал поставок за рубеж российских товаров военного назначения. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южной оперативной таможне. Согласно данным ведомства, канал был создан в ноябре прошлого года. товары военного назначения отправлялись почтой.
В ходе расследования в Волгограде, Москве и Павловском Посаде были найдены склады с похищенным из военных запасов имуществом. Так, в хранилище в Волгограде на площади более 500 квадратных метров хранились товары военного и двойного назначения: средства РХБЗ (радиационной, химической биологической защиты), защитное снаряжение и спецсредства - подпадающие под категорию товаров военного назначения. В том числе противогазы ПМК, защитные костюмы Л-1, форма, и амуниция.
Выяснилось, что части новейших боевых комплектов снаряжения “Ратник” и чуть более устаревшей “Пермячки” пытались переправить в Японию, Норвегию, США, Францию и Польшу. Отметим, что эти комплекты состоят на вооружении российской армии. И вывоз их за рубеж физлицами или фирмами без соответствующих разрешений вне закона. Запрет распространяется и на другие товары военного назначения. Отметим, что по предварительной оценке, стоимость обнаруженного снаряжения превышает 20 миллионов рублей. В ходе расследования был задержан один из торговцев.
По неподтвержденным сведениям, своих клиентов торговцы военным снаряжением находили, в том числе, и через торговые площадки в интернете.
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