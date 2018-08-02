Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или Красноярск





"Подозрительные" налоговые уведомления, отправленные из других регионов России, получили многие из жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», адресантами «писем счастья» выступают налоговые службы Красноярска или Кемерово. Обратившиеся в редакцию горожане выразили беспокойство по поводу того, что уплаченные ими налоги на недвижимость или транспорт могут получить другие субъекты страны, или вовсе мошенники.

Ранее налоговые уведомления печатали в волгоградском филиале ФКУ «Налог сервис». Однако в этом году по неким техническим или организационным причинам «платежки» готовят, в том числе, в городе Кемерово. Почему местной налоговой службе выгоднее печатать квитанции в Сибири, пресс-служба УФНС по Волгоградской области в ближайшее время обещала разъяснить. Однако волгоградцев просят не беспокоиться и не обращать внимание на адрес отправителя квитков – платежи пополнят исключительно местный бюджет, других вариантов быть не может.







