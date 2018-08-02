Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или Красноярск

Общество 02.08.2018 12:21
3237 4
02.08.2018 12:21
"Подозрительные" налоговые уведомления, отправленные из других регионов России, получили многие из жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», адресантами «писем счастья» выступают налоговые службы Красноярска или Кемерово. Обратившиеся в редакцию горожане выразили беспокойство по поводу того, что уплаченные ими налоги на недвижимость или транспорт могут получить другие субъекты страны, или вовсе мошенники.
Ранее налоговые уведомления печатали в волгоградском филиале ФКУ «Налог сервис». Однако в этом году по неким техническим или организационным причинам «платежки» готовят, в том числе, в городе Кемерово. Почему местной налоговой службе выгоднее печатать квитанции в Сибири, пресс-служба УФНС по Волгоградской области в ближайшее время обещала разъяснить. Однако волгоградцев просят не беспокоиться и не обращать внимание на адрес отправителя квитков – платежи пополнят исключительно местный бюджет, других вариантов быть не может.
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
16.07.2018 09:41
11740 36
В Волгограде скрыли провал на дороге ЧМ-201802.08.2018 14:47
Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублей02.08.2018 14:27
В Волгограде задержалась весна02.08.2018 12:13
День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздновать02.08.2018 11:30
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей02.08.2018 11:29
Волгоградские юнармейцы открыли АрМИ-201802.08.2018 10:17
Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской области02.08.2018 10:06
Чиновникам Волгоградской области купили новые машины02.08.2018 09:17
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночью01.08.2018 17:52
«Подмена» на поле матча ЧМ-2018 в Волгограде обернулась заменой директора оскандалившегося центра01.08.2018 15:11
В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в Волгограде01.08.2018 12:24
Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора01.08.2018 11:55
На смену большому футболу в Волгограде пришел футбол опасный01.08.2018 10:26
В Волгограде восстанавливают исчезнувшую после ливней дорогу31.07.2018 17:49
На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег Волги31.07.2018 17:31
Реклама