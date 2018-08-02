В Волгограде задержалась весна

Общество 02.08.2018 12:13
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02.08.2018 12:13
Поздравительными плакатами «С днем весны!» радуют остановки общественного транспорта в Краснооктябрьском районе Волгограда, расположенных на Первой продольной магистрали. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, уже «прожарил» летний зной, пронеслись ливни, и вот уже не за горами – осень, а за стеклом новых остановок – по-прежнему весна. «Видно, про эти плакаты просто забыли. Но поздравлять с тем, что давно прошло – как-то странно», - заключили горожане.
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