Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на юге Волгограда





Три человека, в том числе и ребенок пострадали в аварии, произошедшей в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в среду на трассе “Волгоград-Котельниково-Сальск” у поворота на улицу Абрикосовая. По имеющимся на данный момент сведениям, 47-летний водитель “Chevrolet Klan” не справился с управлением и врезалась в дерево. При этом травмы получил сам автолюбитель, а также его пассажиры: 12-летний школьник и 44-летняя женщина. Все они были отправлены в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области