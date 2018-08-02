Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на юге Волгограда

Происшествия 02.08.2018 11:12
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02.08.2018 11:12
Три человека, в том числе и ребенок пострадали в аварии, произошедшей в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в среду на трассе “Волгоград-Котельниково-Сальск” у поворота на улицу Абрикосовая. По имеющимся на данный момент сведениям, 47-летний водитель “Chevrolet Klan” не справился с управлением и врезалась в дерево. При этом травмы получил сам автолюбитель, а также его пассажиры: 12-летний школьник и 44-летняя женщина. Все они были отправлены в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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