Волгоградцу грозит шесть лет колонии за неуплату 50 миллионов рублей налогов

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Расследования 02.08.2018 10:56
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02.08.2018 10:56
До шести лет тюрьмы грозит бизнесмену из Волгограда за уклонение от уплаты налогов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 44-летний коммерсант создал фирму, занимавшуюся торговлей нефтью и фрахтованием судов. По данным следствия, с 2013 по 2015 годы он вместе с гендиректором и управляющим директором смог уйти от уплаты 50 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Для этого в декларации вносились сведения о якобы покупке нефтепродуктов у трех подконтрольных им фирм. Указывались в декларациях и нулевые ставки при контрактах с иностранными контрагентами, которые арендовали у них суда без экипажей. Фактически, бизнесмены получили многомиллионную прибыль. Свою вину мужчина полностью признал.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СКР. Дело передано в Дзержинский районный суд.
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