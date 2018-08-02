Федеральные новости 02.08.2018 10:11
117 0
02.08.2018 10:11
Сегодня Воздушно-десантные войска отмечают 88-летие со дня основания. Во многих городах страны традиционно пройдут праздничные гулянья, различные акции для детей и молодежи, а также показательные выступления десантников. Об этом сообщает ТАСС.
Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. Курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники кадетских клубов пройдут по главной площади страны торжественным маршем. На Васильевском спуске состоится праздничный концерт артистов российской эстрады.
Накануне в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл памятник командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову, который по праву считается отцом-основателем Воздушно-десантных войск. Жители города Камышина Волгоградской области возложат цветы к памятнику "Дяде Васе" - Василию Маргелову.
Праздник регионы страны отметят показательными выступлениями спортсменов-парашютистов. Десантники организуют прыжки в Симферополе, раскроются парашюты над Волгой - саратовские спортсмены приземлятся на воду. Десантники и все желающие будут прыгать с парашютом со специальной вышки в Назрани.
В празднике "Открытое небо", который пройдет на аэродроме Труфаново в Вологодской области, примет участие Дед Мороз. В честь Дня ВДВ Дед Мороз совершит прыжок с парашютом вместе с инструктором.
Екатеринбургский Музей ВДВ "Крылатая гвардия" подготовил для детей квесты с участием десантного бегемота Феди. Сибирские десантники запустили акцию #нефонтан, призывая сослуживцев вести себя корректно, чтобы поднять авторитет Воздушно-десантных войск и разрушить стереотип, что десантники в свой праздник пьют спиртное и купаются в фонтанах.
Псков в этом году отмечает день ВДВ одновременно с проведением международного конкурса десантных подразделений "Десантный взвод". В нем соревнуются более 400 военнослужащих из 10 стран мира.
Рязань, которая носит статус столицы ВДВ, в этом году встречает 100-летие легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Автопробег "Никто кроме нас" откроет празднование дня голубых беретов во Владивостоке, в Петербурге у мемориала воинам-интернационалистам будет выстроен почетный караул и военный оркестр. В Саратове вдоль набережной Волги пройдут катера и водная бронемашина, зрители смогут не только увидеть технику, но и наблюдать действия "крылатой пехоты" по освобождению судов от условных террористов, рассказали ТАСС в региональном отделении общественной организации "Боевое братство".
Справка: Днем создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда первые 12 десантников совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Эти прыжки доказали военным необходимость формирования авиадесантируемых подразделений. Под руководством генерала Василия Маргелова в 1960-1970 годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск. В современной России День ВДВ стал официальным праздником только в 2006 году, после того как вышел соответствующий указ президента России.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5421544
Фото пресс-службы министерства обороны РФ/ТАСС.
Реклама
Популярное по теме
10.07.2018 12:05
1677 2
25.07.2018 09:35
70 1
05.07.2018 15:44
19 7
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах30.07.2018 14:24
Федеральные новости 30.07.2018 14:24
626 0 Обсудить
Российские авиакомпании сообщили о скором подорожании билетов25.07.2018 09:35
Федеральные новости 25.07.2018 09:35
1270 1 Обсудить
Глава разведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон20.07.2018 11:58
Федеральные новости 20.07.2018 11:58
1190 0 Обсудить
Reuters: глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу18.07.2018 09:42
Федеральные новости 18.07.2018 09:42
909 0 Обсудить
Россия передала Катару эстафету проведения чемпионата мира по футболу15.07.2018 16:16
Федеральные новости 15.07.2018 16:16
796 0 Обсудить
Ливень смыл набережную и дороги, построенные к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде12.07.2018 10:04
Федеральные новости 12.07.2018 10:04
1618 0 Обсудить
Посетивший Москву сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией10.07.2018 12:05
Федеральные новости 10.07.2018 12:05
2069 2 Обсудить
Госдума России раскрыла тайны зарплат и пенсий депутатов05.07.2018 15:44
Федеральные новости 05.07.2018 15:44
1474 7 Обсудить
Сербия экстрадировала в Россию банкира-мошенника05.07.2018 09:00
Федеральные новости 05.07.2018 09:00
1064 3 Обсудить
Лазейка закрыта: пьяных водителей вычислят по крови03.07.2018 09:15
Федеральные новости 03.07.2018 09:15
1070 0 Обсудить
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года01.07.2018 12:26
Федеральные новости 01.07.2018 12:26
1712 0 Обсудить
Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете29.06.2018 08:54
Федеральные новости 29.06.2018 08:54
1025 0 Обсудить
Путин ждет от участников форума "Территория смыслов на Клязьме" новаторских предложений27.06.2018 12:07
Федеральные новости 27.06.2018 12:07
1251 0 Обсудить
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в Волгограде26.06.2018 09:19
Федеральные новости 26.06.2018 09:19
12452 0 Обсудить
Докучавшая футболистам и болельщикам ЧМ-2018 волгоградская мошка стала брендом региона26.06.2018 08:49
Федеральные новости 26.06.2018 08:49
3804 8 Обсудить
Реклама