Сегодня Воздушно-десантные войска отмечают 88-летие со дня основания. Во многих городах страны традиционно пройдут праздничные гулянья, различные акции для детей и молодежи, а также показательные выступления десантников. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. Курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники кадетских клубов пройдут по главной площади страны торжественным маршем. На Васильевском спуске состоится праздничный концерт артистов российской эстрады.

Накануне в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл памятник командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову, который по праву считается отцом-основателем Воздушно-десантных войск. Жители города Камышина Волгоградской области возложат цветы к памятнику "Дяде Васе" - Василию Маргелову.

Праздник регионы страны отметят показательными выступлениями спортсменов-парашютистов. Десантники организуют прыжки в Симферополе, раскроются парашюты над Волгой - саратовские спортсмены приземлятся на воду. Десантники и все желающие будут прыгать с парашютом со специальной вышки в Назрани.

В празднике "Открытое небо", который пройдет на аэродроме Труфаново в Вологодской области, примет участие Дед Мороз. В честь Дня ВДВ Дед Мороз совершит прыжок с парашютом вместе с инструктором.

Екатеринбургский Музей ВДВ "Крылатая гвардия" подготовил для детей квесты с участием десантного бегемота Феди. Сибирские десантники запустили акцию #нефонтан, призывая сослуживцев вести себя корректно, чтобы поднять авторитет Воздушно-десантных войск и разрушить стереотип, что десантники в свой праздник пьют спиртное и купаются в фонтанах.

Псков в этом году отмечает день ВДВ одновременно с проведением международного конкурса десантных подразделений "Десантный взвод". В нем соревнуются более 400 военнослужащих из 10 стран мира.

Рязань, которая носит статус столицы ВДВ, в этом году встречает 100-летие легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Автопробег "Никто кроме нас" откроет празднование дня голубых беретов во Владивостоке, в Петербурге у мемориала воинам-интернационалистам будет выстроен почетный караул и военный оркестр. В Саратове вдоль набережной Волги пройдут катера и водная бронемашина, зрители смогут не только увидеть технику, но и наблюдать действия "крылатой пехоты" по освобождению судов от условных террористов, рассказали ТАСС в региональном отделении общественной организации "Боевое братство".

Справка: Днем создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда первые 12 десантников совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Эти прыжки доказали военным необходимость формирования авиадесантируемых подразделений. Под руководством генерала Василия Маргелова в 1960-1970 годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск. В современной России День ВДВ стал официальным праздником только в 2006 году, после того как вышел соответствующий указ президента России.

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Фото пресс-службы министерства обороны РФ/ТАСС.