В Волгограде компаньона хозяина утонувшего катамарана надолго отправили в колонию

Расследования 03.08.2018 14:58
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03.08.2018 14:58
К девяти годам колонии строгого режима приговорен судом Центрального района Сергей Хромов, проходивший обвиняемым по одному уголовному делу с погибшим Дмитрием Хахалевым - владельцем катамарана, на борту которого погибли 11 человек. Как стало известно ИА “Высота 102”, Хромова признали виновным в мошенничестве и трех эпизодах вымогательства.
По версии следствия, в 2012 году Хахалев, работавший заместителем директора ростовской компании “Южфинансгрупп”, передавал Сергею Хромову, на тот момент директору волгоградского ООО “Рашойл”, крупные суммы денег. Так, весной он выдал Хромову беспроцентный займ в 6,5 миллионов рублей. Эти деньги Хахалев получил после продажи компанией “Южфинансгрупп” партии топлива. А в конце июня того же 2012 года Хахалев передал Хромову еще 3,5 миллиона. По имеющимся сведениям, эти деньги он получил от компании “ЭкоПетрол”, которая в свою очередь оплачивала ростовчанам долг за другую поставку. В результате “Южфинансгрупп” был причинен финансовый ущерб.
Журналистам информагентства удалось найти иск фирмы “Южфинансгрупп” к “Рашойлу” почти на 40 миллионов рублей. Согласно судебным документам, еще до того, как Хахалев стал оказывать “помощь” “Рашойлу”, волгоградцы задолжали ростовчанам по одному из договоров.
“Щедрость” Дмитрия Хахалева к “Рашойлу” становится понятной, если учесть, что какой-то период он сам являлся его руководителем. А учредителем ООО выступала некая Анна Хромова. Сведения об этом содержатся в открытых источниках. Из них же известно, что “Рашойл” был ликвидирован в декабре 2016 года.
Самого Хромова обвиняли в вымогательстве крупной суммы денег у двух бизнесменов. При этом, по данным следствия, он угрожал сыну одного из них. Правда, на суде адвокаты Хромова настаивали на том, что их подзащитный всего лишь пытался получить от него долг. По их словам, бизнесмен являлся лишь номинальным руководителем фирмы. А ее деятельность финансировал Хромов, который и имел львиную долю в доходах. Потерпевший же задолжал ему крупную сумму.
Весной 2015 года следователи регионального ГСУ МВД объединили несколько уголовных дел, летом Сергея Хромова арестовали. В тоже время Дмитрий Хахалев отделался лишь обязательством о явке к следователю. Сейчас можно говорить о том, что, если бы Хахалева арестовали или поместили под домашний арест, не было бы страшной трагедии, которая потрясла Волгоград. Напомним, что, 10 июня этого года он вместе с 15 гостями на своей плавучей даче отправился на пикник. На обратном пути перегруженное судно, рассчитанное всего на 12 пассажиров, столкнулось с сухогрузом "Капитан Вечеркин" и перевернулось. Трагедия унесла жизни 11 человек, среди которых была и девочка-подросток. Тогда же погиб и сам Дмитрий Хахалев. Позже выяснилось, что он был пьян.
Отметим, что помимо отбытия тюремного срока Сергею Хромову предстоит выплатить одному из потерпевших более 800 тысяч рублей. Правда, приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Суд также не стал рассматривать в рамках этого дела 10-миллионный иск фирмы “Южфинансгрупп” к Хахалеву и Хромову. Также как и отдельный иск на 15 миллионов к Сергею Хромову. Фирма может взыскать в порядке гражданского судопроизводства.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в 2010 году Сергея Хромова обвиняли в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и отмывании денег. Была создана сеть предприятий, через которые по поддельными чекам обналичивались деньги. Ущерб государству от невыплаченных налогов превысил 250 миллионов рублей.
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