Волгоградские юнармейцы открыли АрМИ-2018

Юнармейцы Волгоградской области участвуют в уникальном состязании служащих армий разных стран - Армейских международных играх‐2018. Торжественная церемония открытия состоялась в учебной части инженерных войск на острове Зеленый. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском штабе юнармии, участвуют в состязаниях 33 страны, а сами соревнования пройдут на территории 7 стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Иран и Китай. Всего программой игр предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

Параллельно с состязаниями военнослужащих на Армейских международных играх воспитанники Всероссийского движения «Юнармия» участвуют в конкурсах для детей и подростков, среди которых велобиатлон, военно-спортивные эстафеты, стрельба, дог-биатлон. Кроме того, юные патриоты будут экспертами на конкурсе «Полевая кухня».



