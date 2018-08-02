Чиновникам Волгоградской области купили новые машины

Общество 02.08.2018 09:17
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02.08.2018 09:17
Более 22,6 миллиона рублей – такова цена покупки 12 легковых автомобилей, заказанных ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», известным больше как «гараж обладминистрации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены результаты аукциона, по результатам которого удалось снизить начальную цену контракта примерно на 1 миллион рублей. Согласно техзаданию, в гараж обладминистрации скоро приедут 12 новых автомобилей средней стоимостью почти в 2 миллиона рублей каждый. Четыре авто должны быть цвета черный металлик, шесть – цвета серебристый металлик и 2 – темно-синего металлика. Автомобили должны иметь систему безопасности, подогрев сидений, аудиосистему, климат-контроль и все остальное, что подразумевает современное авто.
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