Утонувшего у “Волгоград Арены” парня погубили отвесная стена и быстрое течение





Стали известны обстоятельства гибели 18-летнего парня, утонувшего у стадиона “Волгоград Арена”. О том, как развивалась трагедия на Волге, ИА "Высота 102" рассказал старший следователь СО Центрального района Сергей Домнышев.

Выяснилось, что около полудня молодой человек, которому всего несколько дней назад исполнилось 18 лет, и его друг пришли искупаться на Волгу. Но место друзья выбрали неудачное. Почти под самым стадионом есть спуск к воде и небольшая площадка. Однако ее обступают стены берегоукрепления высотой около пяти метров. Парень нырнул в воду и позвал товарища. А сам, чтобы дать тому простор для ныряния, отплыл подальше от берега. В этот момент его подхватило и понесло течение и он стал звать на помощь. Оказавшись в воде , его товарищ попытался спасти друга, но, почувствовав ,

как его самого уносит водой, постарался вернуться назад. Цепляясь за выступы на бетонной стене берегоукрепления, он выбрался на берег. В то же время прохожие, которые тоже услышали крики утопающего, попытались ему помочь. Горожане раздобыли веревки, но спустить их к воде они не успели. Пловец, которого унесло почти на полсотни метров от того места, где он спрыгнул в реку, скрылся под водой. Его тело обнаружили спустя почти два с половиной часа. Поиски осложняли глубина и быстрое течение.

Спасатели просят волгоградцев быть внимательными и осторожными на воде, чтобы подобная трагедия не повторилась впредь.