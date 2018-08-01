В Волгограде торговцу героином из Таджикистана грозит до 20 лет тюрьмы

Расследования 01.08.2018 17:54
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01.08.2018 17:54
Передано в суд уголовное дело 20-летнего уроженца республики Таджикистан Сорбона Курбонова, обвиняемого в торговле героином. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в марте этого года он со своим знакомым организовал нелегальный бизнес по сбыту наркотиков. Курбонов должен был фасовать наркотики и делать тайники-закладки. А после этого сообщать их координаты приятелю. В Волгограде Курбонов жил на съемной квартире в Краснооктябрьском районе. Полицейские задержали его задержали 12 апреля, когда наркоторговец возвращался из Ростова-на-Дону с партией героина весом более чем 160 граммов. Дурманящее вещество он вез в коробке из-под сока. Свою вину он полностью признал. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Расследованием дела занимались сотрудники СУ УМВД России по Волгограду.
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