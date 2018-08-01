



Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека, чье тело подняли из Волги спасатели. Как рассказал ИА "Высота 102" руководитель СО по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Михаил Бобков, на данный момент известно, что 18-летний парень нырнул в воду неподалеку от стадиона "Волгоград Арена". Когда очевидцы увидели, что молодой человек не всплыл на поверхность, они обратились к спасателям. По сведениям информагентства, поиски вели сотрудники Краснослободского поисково-спасательного подразделения. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.



