Происшествия

Волгоградец признался в избиениях 16-летней дочери

Происшествия 01.08.2018 16:36
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01.08.2018 16:36


Три года и десять месяцев в колонии общего режима проведет 39-летний волгоградец,   издевавшийся над 16-летней дочерью. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, областная инстанция подтвердила  решение суда Центрального района.
Выпив, мужчина оскорблял и бил ребенка. Для очередной “порции” ругани и побоях ей достаточно было не прибраться в комнате или отказаться передать свой  мобильный телефон. Причем конфликты в семье случались часто. К  тому же  горе-отец нигде не работал. Истязания над дочерью продолжались с января по октябрь прошлого года. Свою вину мужчина полностью признал.

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