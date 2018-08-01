Волгоградец признался в избиениях 16-летней дочери





Три года и десять месяцев в колонии общего режима проведет 39-летний волгоградец, издевавшийся над 16-летней дочерью. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, областная инстанция подтвердила решение суда Центрального района.

Выпив, мужчина оскорблял и бил ребенка. Для очередной “порции” ругани и побоях ей достаточно было не прибраться в комнате или отказаться передать свой мобильный телефон. Причем конфликты в семье случались часто. К тому же горе-отец нигде не работал. Истязания над дочерью продолжались с января по октябрь прошлого года. Свою вину мужчина полностью признал.