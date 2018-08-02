«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследием







Смотрите сегодня в программе: оргкомитету по подготовке и проведению в Волгограде матчей чемпионата мира поставлена задача: не дать пропасть богатому наследию. Региональная власть нашла выход: обманутых дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк» порадовали хорошими новостями о возобновлении строительства домов. Хорошо в деревне летом: аграрии Волгоградской области собирают урожай зерновых и подсчитывают убытки из-за длительной засухи. Историки хранят историю: в годовщину начала первой мировой войны жители Волгограда почтили память погибших жителей Царицына.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.