Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследием

Аналитика 01.08.2018 20:01
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01.08.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: оргкомитету по подготовке и проведению в Волгограде матчей чемпионата мира поставлена задача: не дать пропасть богатому наследию. Региональная власть нашла выход: обманутых дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк» порадовали хорошими новостями о возобновлении строительства домов. Хорошо в деревне летом: аграрии Волгоградской области собирают урожай зерновых и подсчитывают убытки из-за длительной засухи. Историки хранят историю: в годовщину начала первой мировой войны  жители Волгограда почтили память погибших жителей Царицына.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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