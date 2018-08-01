Общество

«Подмена» на поле матча ЧМ-2018 в Волгограде обернулась заменой директора оскандалившегося центра

Общество 01.08.2018 15:11
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01.08.2018 15:11


Директор Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних лишился своей должности. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Камышина, Вячеслав Пугаев больше не работает на своем посту. О причинах увольнения Вячеслава Пугаева не сообщается. Между тем, в учреждении подтвердили, что исполняет обязанности руководителя центра Елена Пучнина, которая ранее являлась заместителем директора. 
Напомним, Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказался в эпицентре скандала после «подмены», которая произошла на стадионе «Волгоград Арены» 18 июня во время матча Англии и Туниса. Выяснилось, что один из мальчиков, которые выводили футболистов сборных на поле, является сыном сотрудницы центра. При том, что за это почетное право соревновались дети, не обласканные жизнью – сироты, воспитанники приютов или из неблагополучных семей. Оказалось, что мальчик, имеющий благополучную семью и маму, работающую в центре.  был зачислен в приют в начале июня для оказания ему психологической помощи и вышел на поле уже в статусе воспитанника. Эта история вызвала возмущение у жителей Камышина. В администрации Волгоградской области назначили проверку учреждения. Вероятно, отставка директора и стала ее результатом. 

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