



Директор Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних лишился своей должности. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Камышина, Вячеслав Пугаев больше не работает на своем посту. О причинах увольнения Вячеслава Пугаева не сообщается. Между тем, в учреждении подтвердили, что исполняет обязанности руководителя центра Елена Пучнина, которая ранее являлась заместителем директора.

Напомним, Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказался в эпицентре скандала после «подмены», которая произошла на стадионе «Волгоград Арены» 18 июня во время матча Англии и Туниса. Выяснилось, что один из мальчиков, которые выводили футболистов сборных на поле, является сыном сотрудницы центра. При том, что за это почетное право соревновались дети, не обласканные жизнью – сироты, воспитанники приютов или из неблагополучных семей. Оказалось, что мальчик, имеющий благополучную семью и маму, работающую в центре. был зачислен в приют в начале июня для оказания ему психологической помощи и вышел на поле уже в статусе воспитанника. Эта история вызвала возмущение у жителей Камышина. В администрации Волгоградской области назначили проверку учреждения. Вероятно, отставка директора и стала ее результатом.



