Общество 01.08.2018 15:11
6595 18
01.08.2018 15:11
Директор Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних лишился своей должности. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Камышина, Вячеслав Пугаев больше не работает на своем посту. О причинах увольнения Вячеслава Пугаева не сообщается. Между тем, в учреждении подтвердили, что исполняет обязанности руководителя центра Елена Пучнина, которая ранее являлась заместителем директора.
Напомним, Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказался в эпицентре скандала после «подмены», которая произошла на стадионе «Волгоград Арены» 18 июня во время матча Англии и Туниса. Выяснилось, что один из мальчиков, которые выводили футболистов сборных на поле, является сыном сотрудницы центра. При том, что за это почетное право соревновались дети, не обласканные жизнью – сироты, воспитанники приютов или из неблагополучных семей. Оказалось, что мальчик, имеющий благополучную семью и маму, работающую в центре. был зачислен в приют в начале июня для оказания ему психологической помощи и вышел на поле уже в статусе воспитанника. Эта история вызвала возмущение у жителей Камышина. В администрации Волгоградской области назначили проверку учреждения. Вероятно, отставка директора и стала ее результатом.
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
16.07.2018 09:41
11740 36
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночью01.08.2018 17:52
В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в Волгограде01.08.2018 12:24
Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора01.08.2018 11:55
На смену большому футболу в Волгограде пришел футбол опасный01.08.2018 10:26
В Волгограде восстанавливают исчезнувшую после ливней дорогу31.07.2018 17:49
На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег Волги31.07.2018 17:31
Юная волгоградка избила подростка, вымогая у него 14 тысяч рублей31.07.2018 15:36
В Волгоградской области бешеная куница ворвалась в курятник31.07.2018 13:08
Пока депутаты в отпуске, Волгоградская облдума закупает календарики и авторучки31.07.2018 12:51
Скандальный провал на склоне у «Волгоград Арены» почти засыпали31.07.2018 12:45
Папашу-садиста из Волгоградской области могут отправить в колонию и лишить родительских прав31.07.2018 11:40
Комиссию по выбору главы Волжского возглавил чиновник администрации Волгоградской области31.07.2018 11:21
Жители улицы-однофамилицы Волгоградской области предложили чиновникам провалиться в яму31.07.2018 09:51
В Волгоградской области потребность в рабочих кадрах до 2024 года превысит 76 тысяч человек31.07.2018 07:59
УК просят пинка: спустя 2 недели после ливня крыши починили не во всех домах Волгограда30.07.2018 21:21
Реклама