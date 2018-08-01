В Волгограде в окрестностях стадиона водолазы ищут утонувшего мужчину

Происшествия 01.08.2018 15:06
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01.08.2018 15:06
Сообщение о мужчине, утонувшем во время купания на “диком” пляже в Центральном районе, поступило сегодня днем на единый телефон экстренных служб - 112. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГКУ "Служба спасения" по Волгоградской области, по поступившим сведениям, около двух часов дня купальщик нырнул в воду и больше не всплывал. Информация проверяется. Поиски ведут сотрудники Краснослободского поисково-спасательного подразделения областной "Службы спасения".
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