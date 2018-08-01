



К девяти годам колонии строгого режима приговорил суд 18-летнего Евгения Прохорова за разбойные нападения на троих женщин. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Ворошиловского районного суда, к наказанию за нападение присоединился и двухлетний условный срок за совершенные ранее попытки экстремизма и вандализма. К тюремному сроку добавилось и ограничение свободы на полтора года.

Напомним, нападения произошли в Ворошиловском районе в ночь с 22 на 23 апреля. Так, 30-летняя женщина сообщила полицейским, что в подъезде дома ей угрожал ножом и требовал деньги молодой человек. Но волгоградка закричала, и тот убежал. Через пару часов на улице Рабоче-Крестьянской тот же молодой человек напал еще на двух девушек 21 и 24 лет. У них он тоже потребовал отдать всю наличность. Когда те отказались подчиниться, то Прохоров несколько раз ударил ножом каждую из них. Пострадавшие были госпитализированы, а одна из девушек провела несколько дней в реанимации.

Нападавшего задержали по горячим следам, он сразу сознался в совершении нападений. Однако молодой человек, которому едва исполнилось 18 лет, не смог объяснить, что толкнуло его на преступления. Нужды в деньгах он не испытывал, наркотики не употреблял. Правда, незадолго до случившегося он получил условную судимость за попытку экстремизма и вандализма: еще подростком сломал и попытался сжечь поклонный крест на набережной и пробовал поджечь железный киоск, принадлежащий торговцу восточной национальности.

Отметим, еще во время следствия Евгений Прохоров не возражал против своего помещения в СИЗО. Он полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед пострадавшими. Не смог рассказать он о своих мотивах и корреспонденту информагентства.

“Мой подзащитный принял наказание смиренно, считает его заслуженным и выразил полную готовность его понести. Обжаловать приговор он также не собирается”, - рассказала информагентству адвокат Светлана Остальцева.

В то же время, по ее словам, молодой человек в местах лишения свободы решил закончить школу, а затем освоить и несколько рабочих профессий.

“Находясь под арестом, он начал читать книги, недавно дочитал произведение Жюля Верна “Дети капитана Гранта", раньше в этом ему препятствовало его увлечение компьютерами и соцсетями, которые и привели его к первой судимости. Ведь в интернете очень много информации, которую разум подростка усваивает превратно. Сейчас он с удивлением обнаружил, что читать книги намного интереснее, чем зависать в соцсетях”, - добавила адвокат.