Расследования

В Волгограде юный разбойник перед отъездом в колонию строгого режима полюбил книги

Расследования 01.08.2018 14:09
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01.08.2018 14:09


К девяти годам колонии строгого режима приговорил  суд 18-летнего Евгения Прохорова за разбойные нападения на троих женщин. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Ворошиловского районного суда, к наказанию за нападение присоединился и двухлетний условный срок за совершенные ранее попытки экстремизма и вандализма. К тюремному сроку добавилось и ограничение свободы на полтора года. 
Напомним, нападения произошли в Ворошиловском районе в ночь с 22 на 23 апреля. Так, 30-летняя женщина сообщила полицейским, что в подъезде дома ей угрожал ножом и требовал деньги молодой человек. Но волгоградка закричала, и тот убежал.  Через пару часов на улице Рабоче-Крестьянской тот же молодой человек напал еще на двух девушек 21 и 24 лет. У них он тоже потребовал отдать всю наличность. Когда те отказались подчиниться,  то Прохоров несколько раз ударил ножом каждую из них. Пострадавшие были госпитализированы, а одна из девушек провела несколько дней в реанимации. 
Нападавшего задержали по горячим следам,  он сразу сознался в совершении нападений.  Однако молодой человек, которому едва исполнилось 18 лет, не смог объяснить,  что толкнуло его на преступления. Нужды в деньгах он не испытывал, наркотики не употреблял. Правда,  незадолго до случившегося он получил условную судимость за попытку экстремизма и вандализма: еще подростком сломал и попытался сжечь поклонный крест на набережной и пробовал поджечь железный киоск, принадлежащий торговцу восточной национальности.
Отметим,  еще во время следствия  Евгений Прохоров не возражал против своего помещения в СИЗО. Он полностью признал свою вину, раскаялся  и извинился перед пострадавшими. Не смог рассказать он о своих мотивах и корреспонденту информагентства.
“Мой подзащитный принял наказание смиренно, считает его заслуженным и выразил полную готовность его  понести. Обжаловать приговор он также не собирается”, -  рассказала информагентству адвокат Светлана Остальцева.
В то же время, по ее словам, молодой человек в местах лишения свободы решил закончить школу, а затем освоить и несколько рабочих профессий. 
“Находясь под арестом, он начал читать книги, недавно дочитал произведение Жюля Верна “Дети капитана Гранта",  раньше в этом ему препятствовало его увлечение компьютерами и соцсетями, которые и привели его к первой судимости. Ведь в интернете очень много информации, которую разум подростка усваивает превратно. Сейчас он с удивлением обнаружил, что читать книги намного интереснее, чем зависать в соцсетях”, - добавила адвокат.

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