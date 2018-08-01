В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в Волгограде

220 тысяч человек посетили Волгоград в период ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом только что заявил Евгений Харичкин, вице-губернатор, руководитель аппарата главы региона на заседании оргкомитета ЧМ-2018, который проходит в ситуационном центре в здании администрации Волгоградской области с участием губернатора Андрея Бочарова. Среди этого количества иностранцев было 50 тысяч. Больше всего из зарубежных туристов в Волгограде было египтян – 6,5 тысяч, японцев и поляков – по 3,5 тысяч, американцев – около 3 тысяч, англичан и нигерийцев – по 2,5 тысячи. Турпоток за июнь в 2 раза превысил показатель за весь 2017 год более, чем в два раза. Футбольные матчи в городе-герое посетили 100 тысяч российских и 50 тысяч зарубежных болельщиков.

Фанфест посетили в общей сложности около 600 тысяч человек, 70% из которых иностранцы. Товарооборот в фанзоне составил около 30 миллионов рублей. Волгоградский аэропорт с 15 по 30 июня принял 80 тысяч пассажиров, всего было совершено 790 рейсов, которыми прибывали болельщики. Отели получили 650 миллионов рублей выручки от проживания 110 тысяч постояльцев. В целом загрузка гостиниц составила 70%. Тогда как в прошлом году за этот же период - всего 20-30%. Средняя цена номера в сутки фиксировалась на уровне 6 тысяч рублей. Врачи больницы №25 оказали помощь 300 гостям. Оборот общепита в дни ЧМ-2018 измеряется в сумму более 1 миллиарда рублей, что примерно на 200 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. музеи и культурные центры посетили 150 тысяч человек, что на 17% больше, чем за июнь прошлого года. 4,5 тысяч человек приобрели турпакеты в города, выручка составила 43 миллиона рублей, волгоградские музеи заработали 25 миллионов рублей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что план использования спортивных объектов ЧМ-2018 будет учтен при формировании бюджета будущего года. «Необходимо провести анализ и принять решение по развитию туризма и международной деятельности», - сообщил глава региона. Также дано поручение утвердить памятный знак за вклад в проведение ЧМ-2018. При этом Андрей Бочаров отметил, что развитие инфраструктуры Волгограда не закончится после чемпионата. Так, проведены переговоры с акционерами на предмет 3-ой очереди реконструкции аэропорта.











