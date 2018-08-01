Расследования

Житель Волгоградской области проведет 8 лет в колонии за убийство в доме друга

Расследования 01.08.2018 12:03
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01.08.2018 12:03



К восьми годам колонии строгого режима  приговорил суд за убийство жителя Серафимовича. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, трагедия случилась 18 февраля. 33-летний мужчина пришел в гости к товарищу, в гостях у которого был и их общий знакомый. Компания решила выпить, но во время застолья завязалась ссора. Тогда мужчина схватил нож и на глазах хозяина жилища нанес несколько ранений приятелю, одно из которых стало смертельным. Позже эксперты выяснили, что нож попал в сердце.

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