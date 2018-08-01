Общество

Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора

Общество 01.08.2018 11:55
2408 12
01.08.2018 11:55


Загадочный ситуационный центр, который появился не так давно в здании администрации Волгоградской области и получил неофициальное название «штаб губернатора», распахнул свои двери перед волгоградскими журналистами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в кабинете №39, который был переоборудован под ситуационный центр, состоится совещание с участием губернатора Волгоградской области об итогах чемпионата мира по футболу. По сведениям информагентства, именно из этого центра осуществлялось «руководство» организацией матчей, принимались оперативные решения по изменению транспортной схемы, регулировались пассажирские потоки и т.д. 
Ране сообщалось, что создание ситуационного центра обошлось бюджету почти в 40 миллионов рублей. Задумывалось, что ситуационный центр позволит «повысить эффективность, оперативность и качество принятия органами власти управленческих решений, визуализации принимаемых решений, а также контроля исполнения поручений по различным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления». Одновременно  создание ситуационного центра губернатора области должно было наладить  «работу по  мониторингу ситуаций в плановом и чрезвычайном режимах, поможет оптимизировать информационный обмен, повысить эффективность управления финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами» 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Общество
01.08.2018 12:24
Общество 01.08.2018 12:24
4385 19 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 10:26
Общество 01.08.2018 10:26
5603 30 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 17:49
Общество 31.07.2018 17:49
3022 3 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 17:31
Общество 31.07.2018 17:31
1314 4 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 15:36
Общество 31.07.2018 15:36
3054 4 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 13:08
Общество 31.07.2018 13:08
1947 13 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 12:51
Общество 31.07.2018 12:51
1563 10 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 12:45
Общество 31.07.2018 12:45
7062 13 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 11:40
Общество 31.07.2018 11:40
1475 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 11:21
Общество 31.07.2018 11:21
5377 6 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 09:51
Общество 31.07.2018 09:51
5415 5 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 07:59
Общество 31.07.2018 07:59
1256 31 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 21:21
Общество 30.07.2018 21:21
6855 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 18:04
Общество 30.07.2018 18:04
1950 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 16:24
Общество 30.07.2018 16:24
14897 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:09
В Волгограде юный разбойник перед отъездом в колонию строгого режима полюбил книгиСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде металлургам повысили зарплатуСмотреть фотографии
12:24
В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Житель Волгоградской области проведет 8 лет в колонии за убийство в доме другаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатораСмотреть фотографии
11:14
Жители Волгоградской области стали больше относить денег в банкиСмотреть фотографии
10:55
На мосту через Волжскую ГЭС пересчитают все трещинкиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде в ДТП пострадала пассажирка маршруткиСмотреть фотографии
10:26
На смену большому футболу в Волгограде пришел футбол опасныйСмотреть фотографии
10:17
Первая отгрузка готовой продукции Гремячинского ГОКа запланирована на конец текущего годаСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом “Лада Приора” улетела в кювет - пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде пятерых детей на матрасах течением унесло на середину рекиСмотреть фотографии
09:14
Для населения Волгоградской области наступила сладкая жизньСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области начали достраивать дом для обманутых дольщиковСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» замяли информацию о причинах разрушений склона во время дождяCмотреть видео
18:08
У налогового уклониста из Волгограда арестовали квартиру и машинуСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде восстанавливают исчезнувшую после ливней дорогуСмотреть фотографии
17:31
На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег ВолгиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде кандидата в депутаты от КПРФ «поймали» на фальшивом дипломеСмотреть фотографии
15:39
Счетная палата РФ: В Волгоградской области не считают мусорСмотреть фотографии
15:36
Юная волгоградка избила подростка, вымогая у него 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:08
ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеровСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области бешеная куница ворвалась в курятникСмотреть фотографии
12:51
Пока депутаты в отпуске, Волгоградская облдума закупает календарики и авторучкиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде двое неизвестных украли девять “IPhone” из салона сотовой связиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
Скандальный провал на склоне у «Волгоград Арены» почти засыпалиСмотреть фотографии
11:56
«МегаФон» обеспечит подбор персонала с помощью цифрыСмотреть фотографии
11:40
В одной из поликлиник Волгоградской области детей лечил человек, не имеющий никакого отношения к медицинеСмотреть фотографии
11:40
Папашу-садиста из Волгоградской области могут отправить в колонию и лишить родительских правСмотреть фотографии
11:21
Комиссию по выбору главы Волжского возглавил чиновник администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
 