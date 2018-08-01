Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора

Общество 01.08.2018 11:55
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01.08.2018 11:55
Загадочный ситуационный центр, который появился не так давно в здании администрации Волгоградской области и получил неофициальное название «штаб губернатора», распахнул свои двери перед волгоградскими журналистами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в кабинете №39, который был переоборудован под ситуационный центр, состоится совещание с участием губернатора Волгоградской области об итогах чемпионата мира по футболу. По сведениям информагентства, именно из этого центра осуществлялось «руководство» организацией матчей, принимались оперативные решения по изменению транспортной схемы, регулировались пассажирские потоки и т.д.
Ране сообщалось, что создание ситуационного центра обошлось бюджету почти в 40 миллионов рублей. Задумывалось, что ситуационный центр позволит «повысить эффективность, оперативность и качество принятия органами власти управленческих решений, визуализации принимаемых решений, а также контроля исполнения поручений по различным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления». Одновременно создание ситуационного центра губернатора области должно было наладить «работу по мониторингу ситуаций в плановом и чрезвычайном режимах, поможет оптимизировать информационный обмен, повысить эффективность управления финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами»
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