Экономика

Жители Волгоградской области стали больше относить денег в банки

Экономика 01.08.2018 11:14
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01.08.2018 11:14



На конец текущего полугодия  жители Волгоградской области разместили на депозитах 243,6 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России,  за год этот показатель увеличился на 12,1%: на 1 июля прошлого года на банковских депозитах  находилось 217,3 млрд рублей. На одного жителя региона сейчас приходится 97 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее  –  86 тыс. рублей.
В настоящее время сумма накопленных на банковских счетах средств населения на 40,3% превышает объем задолженности граждан по кредитам.
Справка. В июне 2018 года в волгоградском регионе ставки по рублевым вкладам на сроки свыше полугода имели средние значения 5,3 - 5,8% годовых. Доходность депозита превышала уровень инфляции в области более чем в два раза (инфляция в июне составила 2,4%).

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