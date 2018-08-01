Политика 01.08.2018 14:49
8345 30
01.08.2018 14:49
Только что депутат Волгоградской гордумы от КПРФ Елена Мелихова лишалась статуса кандидата в народные избранники нового созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», территориальный избирком Дзержинского района своим решением исключил ее из перечня участников выборов. Формально Мелихова сама накануне написала заявление об отказе от дальнейшего участия в кампании. Причиной тому, как стало известно информагентству, явился «скелет в шкафу» кандидата, вовремя обнаруженный избиркомом. При проверке сведений, предоставленных коммунисткой, выяснилось, что диплом об окончании Мелиховой в 1994 году Волгоградского государственного технического университета является фальшивым.
Данный факт, в соответствии с избирательным законодательством, не является основанием для лишения кандидата регистрации. Однако избирательная комиссия обязана извещать электорат о «темных пятнах» в биографии выдвиженцев. В частности, подобные сведения в обязательном порядке должны отображаться на стендах со сведениями о кандидатах, которые устанавливаются в день выборов на участках для голосования.
На кандидата Мелихову Сталинградский обком КПРФ делал большую ставку. Она входит в первую тройку общегородского предвыборного списка партии. Также ее кандидатура выставлялась по одномандатному округу №10 Центрального района. Весной этого года депутат гордумы вошла в состав бюро обкома партии.
Елена Мелихова в прошлом служила в военной части прапорщиком, затем в исправительной колонии. В настоящее время является заместителем директора муниципального учреждения культуры «Детский городской парк», в управлении которого находятся сквер имени Саши Филиппова и ДК Ворошиловского района.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2018 18:00
10522 49
03.07.2018 18:33
8868 28
11.07.2018 14:00
5805 24
В Волгограде кандидата в депутаты от КПРФ «поймали» на фальшивом дипломе31.07.2018 16:27
ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеров31.07.2018 14:08
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади Ленина25.07.2018 10:57
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской области24.07.2018 16:55
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возраста19.07.2018 13:22
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возраста18.07.2018 18:13
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы18.07.2018 09:08
В Волгограде и Михайловке коммунистам не разрешили митинги против пенсионной реформы13.07.2018 11:39
Вице-губернатор Александр Блошкин знает 100 мест, где некомфортно в Волгограде11.07.2018 14:00
Последнее заседание гордумы Волгограда пятого созыва стало рекордно коротким11.07.2018 10:24
Желающих стать главой Волгограда приглашают на собеседование10.07.2018 10:48
Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возраста05.07.2018 18:05
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформе03.07.2018 18:33
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику03.07.2018 18:00
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майке03.07.2018 17:13
Реклама