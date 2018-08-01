



Только что депутат Волгоградской гордумы от КПРФ Елена Мелихова лишалась статуса кандидата в народные избранники нового созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», территориальный избирком Дзержинского района своим решением исключил ее из перечня участников выборов. Формально Мелихова сама накануне написала заявление об отказе от дальнейшего участия в кампании. Причиной тому, как стало известно информагентству, явился «скелет в шкафу» кандидата, вовремя обнаруженный избиркомом. При проверке сведений, предоставленных коммунисткой, выяснилось, что диплом об окончании Мелиховой в 1994 году Волгоградского государственного технического университета является фальшивым.

Данный факт, в соответствии с избирательным законодательством, не является основанием для лишения кандидата регистрации. Однако избирательная комиссия обязана извещать электорат о «темных пятнах» в биографии выдвиженцев. В частности, подобные сведения в обязательном порядке должны отображаться на стендах со сведениями о кандидатах, которые устанавливаются в день выборов на участках для голосования.

На кандидата Мелихову Сталинградский обком КПРФ делал большую ставку. Она входит в первую тройку общегородского предвыборного списка партии. Также ее кандидатура выставлялась по одномандатному округу №10 Центрального района. Весной этого года депутат гордумы вошла в состав бюро обкома партии.

Елена Мелихова в прошлом служила в военной части прапорщиком, затем в исправительной колонии. В настоящее время является заместителем директора муниципального учреждения культуры «Детский городской парк», в управлении которого находятся сквер имени Саши Филиппова и ДК Ворошиловского района.



