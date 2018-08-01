Экономика

На мосту через Волжскую ГЭС пересчитают все трещинки

Экономика 01.08.2018 10:55
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01.08.2018 10:55


Почти 350 тысяч рублей выделено из бюджета города Волжский Волгоградской области  на обследование мостового комплекса в составе ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, цель работ - определение фактического состояния сооружения с указанием дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения. В частности, планируется выполнить полевые, обмерные работы, провести геодезические измерения. На основании визуального, приборного и инструментального обследования конструкций сооружений заказчик должен дать точную информацию о всех дефектах и повреждениях, измерить прочность бетона, величину защитного слоя и дать общую оценку технического состояния объекта. В том числе – рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации сооружений. Материалами для обследования послужит проект ремонта мостового перехода, который был подготовлен по заказу администрации Волжского компанией «Дорис» в 2016 году. 
Напомним, на днях на средства городского бюджета была в очередной раз отремонтирована часть дорожного полотна на Волжской ГЭС. Однако необходимость капитального ремонта этого объекта остается. В марте этого года в  рамках подготовки к празднованию 65-летия Волжского в  администрации Волгоградской области было принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Тогда сообщалось, что начало дорожного ремонта запланировано на текущий год. 
Справка. За сутки по дороге через Волжскую ГЭС проходят порядка 24000 автомобилей, треть из которых – большегрузы. Ранее сообщалось, что приблизительная стоимость капремонта – около полумиллиарда рублей. 


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